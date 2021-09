Red Sparrow – Der Lockvogel: Kritik zum Film im ZDF

Ein spannender Spionagethriller, der auf überbordende Action verzichtet: Jennifer Lawrence soll für den russischen Geheimdienst bei ihrem ersten Auftrag einen Maulwurf ausfindig machen.

"Red Sparrow – Der Lockvogel" Thriller • 27.09.2021 • 22:15 Uhr

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) ist eine Weltklasse-Ballerina, doch ein tragischer Unfall beendet ihre Karriere abrupt. Sie steht vor dem Aus und kann sich nicht mehr um ihre kranke Mutter kümmern. Ihr Onkel Vanya (Matthias Schoenaerts) erkennt die Not der Nichte und macht ihr ein Angebot, das alle Probleme auf einmal lösen könnte. Ihr Onkel ist allerdings ein hohes Tier beim russischen Geheimdienst und schickt Dominika in ein Ausbildungslager der sogenannten Red Sparrows. Eine Einheit, die durch Verführung und Manipulation an Informationen gelangen will. Bei ihrem ersten Einsatz soll Dominika die erlernten Fähigkeiten bei CIA-Agent Nate Nash (Joel Edgerton) anwenden, um an den Namen eines Maulwurfs in den Reihen des russischen Geheimdienstes zu kommen. Schnell wird klar, dass es um so viel mehr geht – das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Egorova und Nash gerät langsam aber sicher außer Kontrolle.

Leichte Kost ist "Red Sparrow" (2018) ganz sicher nicht. Der Streifen, den das ZDF nun in der Reihe "Montagskino" zum ersten Mal im Free-TV zeigt, versucht nicht, mit überbordender Action à la "Mission Impossible" zu überzeugen. Stattdessen glänzt der Film mit einer ebenso faszinierenden wie erschreckenden Geschichte und einem grandiosen Cast. Die 141 Minuten Spielzeit vergehen wie im Flug, und trotz oder vielleicht gerade wegen der sehr reduzierten Action sieht man gerne zu, wie sich das Netz um Vertrauen und Identität immer weiter verzweigt.

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Doch ganz ohne drastische Einschnitte kommt auch dieser Film nicht aus – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Regisseur Francis Lawrence streut immer wieder Szenen ein, bei denen man gerne die Augen verschließen möchte. Folter, sei es psychische oder körperliche, wird jeweils im erzählerisch richtigen Moment eingesetzt und zeigt, dass internationale Spionage eben nicht nur aus James-Bond-Charme besteht. Nah an der Grenze des Ertragbaren setzt Lawrence diese Elemente bewusst, aber selten ein und findet so einen Weg, eine Nähe zur Wirklichkeit herzustellen, ohne es aufgesetzt wirken zu lassen.

Francis Lawrence und Jennifer Lawrence (miteinander nicht verwandt oder verschwägert) bildeten schon für die Teile zwei bis vier der "Tribute von Panem"-Verfilmung ein gutes Team. Francis weiß, was in Jennifer an Talenten schlummert, und die Rolle der Dominika, mit all ihren geheimnisvollen Charakterzügen, wirkt ihr wie auf den Leib geschneidert. Der Spagat zwischen verführerischem Spatz und manipulativer Spionin gelingt ihr mit Bravour. Man weiß nie, was sie wirklich im Schilde führt.

Vor allem im Katz-und-Maus-Spiel mit Nash oder ihrem Onkel Vanya glänzt sie – unterschiedlicher könnte der Umgang mit den beiden starken männlichen Charakteren nicht sein. So sehr Joel Edgerton den charmanten Amerikaner mimt, der durch und durch den Beschützer verkörpert, so gegensätzlich ist Matthias Schoenaerts in seiner Rolle als Onkel Vanya. Besonders hervorgehoben werden muss zudem die Verkörperung der Ausbilderin Matron. Charlotte Rampling mimt die russische Offizierin so kalt und hart, dass einem jedesmal ein Schauer über den Rücken läuft. Absolut großartig! Zwar ist sie vor allem in der ersten Hälfte präsent, hinterlässt aber einen bleibenden Eindruck, der noch lange nach dem Abspann anhält.

"Red Sparrow – Der Lockvogel" – Mo. 27.09. – ZDF: 22.15 Uhr