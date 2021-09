"Da geh' ich bis nach Karlsruhe": Wenn Bürger vor das Bundesverfassungsgericht ziehen

Das Bundesverfassungsgericht, das oberste Gesetzesorgan in Deutschland, wurde vor 50 Jahren gegründet. Eine ARD-Doku beleuchtet anhand von verschiedenen Fällen die Arbeit der Gesetzeshüter.

Zweimal acht Richter und Richterinnen in scharlachroten Roben wachen in Karlsruhe darüber, dass die Grundrechte der Staatsbürger eingehalten werden. Der Spruch: "Ich geh' bis nach Karlsruhe!" ist längst zur stehenden Wendung geworden. Allerdings ist der Weg bis zum Verfassungsgericht nicht so leicht. Einzelne Bürger werden daher nicht selten von mehreren Mitstreitern oder Verbänden unterstützt, die sie auf ihrem Rechtsweg begleiten.