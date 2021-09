Bundestagswahl: ARD bei Einschaltquoten vorn – Schlappe für RTL

Zwischen CDU und SPD war es ein Kopf- an Kopf-Rennen, bei den Einschaltquoten gab es bei der Bundestagswahl dagegen einen klaren Sieger.

Sie scheint ncoh nicht nachhaltig beim Publikum verfangen zu haben, die vielfach angepriesene "Qualitätsoffensive", die sowohl RTL als auch ProSiebenSAT.1 im Vorfeld der Bundestagswahl noch zu recht ansehnlichen Quoten verholfen hatte: Während bei den TV-Triellen auch die privaten Sender punkten konnten, hatten bei der Wahlberichterstattung am Sonntag ARD und ZDF klar die Nase vorn.

Die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte das Erste. Mit einer knapp dreistündigen Sondersendung zur Wahl erzielte der öffentlich-rechtliche Sender mehr als 20 Prozent Marktanteil (5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer). Noch erfolgreicher in Sachen Zuschauerzahlen waren die "Tagesschau" (9,53 Millionen), die "Berliner Runde" (6,12 Millionen) sowie eine Spezialausgabe der "Tagesthemen" (5,7 Millionen) – drei ARD-Formate also.

Auch für das ZDF lief es rund, auch wenn der Mainzer Sender deutlich hinter der Konkurrenz im Ersten lag. Immerhin 17,5 Prozent des Publikums verfolgten das "heute journal". In puncto Talkshow musste sich das ZDF ebenfalls mit dem zweiten Platz zufriedengeben: "Anne Will" im Ersten lockte mehr als vier Millionen Menschen vor die TV-Geräte, die später am Abend laufende ZDF-Sendung "maybrit illner spezial" hingegen nur rund 2,5 Millionen.