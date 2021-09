Ingo Zamperoni nach Weidel-Interview der "Gewinner des Abends"

Nach der Wahl ist klar: Die AfD bleibt im Bundestag – und doch musste die Partei Verluste einfahren. Nach dem vorläufigen Endergebnis kommt sie auf 10,3 Prozent und verliert somit 2,3 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 2017. Dennoch war sich Spitzenkandidatin Alice Weidel am Sonntagabend bei einem Auftritt im Ersten sicher: "Um uns wird man nicht mehr herumkommen."

Anders sah dies Moderator Ingo Zamperoni, der der Politikerin mit einem Lächeln entgegnete: "Man wird schon um Sie herumkommen, weil man Sie nicht für Koalitionen in Betracht zieht." Weidel warf den Medien "Wettbewerbsverzerrung" vor: "Da hat man die Grünen nach oben gejuxt, man hat einen Drei-Parteien-Wahlkampf gemacht." Zamperoni sah das anders: "Das waren die Kanzlerkandidaten. Und Sie sind hier auch zu Wort gekommen, also, wir haben Sie nicht ausgespart, Frau Weidel." Die AfD-Frau warf ein, der Moderator hätte soeben doch auch gesagt, dass niemand mit ihrer Partei koalieren wolle. Zamperoni konterte unverändert gelassen: "Das sind nicht meine Worte, das sind die der anderen Parteien."

In den sozialen Medien erhielt der Moderator viel Zustimmung für seine gleichermaßen freundliche und bestimmte Reaktion gegenüber Weidel. So schrieb etwa der Medienjournalist Stefan Niggemeier auf Twitter: "Ich wünschte mir, dass mehr Interviewer Alice Weidel so gut gelaunt und souverän widersprächen wie hier Ingo Zamperoni." Ein anderer Nutzer erklärte: "Vergessen wir mal kurz Scholz und Laschet! Gewinner des Abends ist jetzt schon Ingo Zamperoni von der ARD."