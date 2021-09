Wetten, dass ..? – Sendetermin für Comeback steht fest

Eine größere Show gab es nicht im deutschen Fernsehen, und auch künftig wird wohl keine Unterhaltungssendung mehr diese Bedeutung erlangen können: Frank Elstner ersann das Konzept von "Wetten, dass ..?" in einer schlaflosen Nacht. Die Idee: Menschen stellen ungewöhnliche Wetten vor, die sie live in die Tat umsetzen.

Zum 40. Geburstag der Show bringt das ZDF nun mit einer einmaligen Neuauflage im November die Kultshow noch einmal auf die Bildschirme zurück. Ursprünglich war die Ausgabe bereits zu Gottschalks 70. Geburtstag im Mai 2020 angedacht, doch aufgrund der Corona-Pandemie musste das Event verschoben werden. In diesem Jahr haben Sender und Moderator allem Anschein nach mehr Glück: Am Samstag, 6. November, laden das ZDF und Thomas Gottschalk zum nostalgischen Familienabend zur Primetime.

In einer Pressemitteilung des Senders stellte ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann jedoch klar, dass die Show nicht als Rückblick zu verstehen sei, sondern als "eine große Familienshow mit allem, was diese Sendung immer stark gemacht hat". Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich also wie gewohnt auf "skurrile Wettideen, große Maschinen, clevere Kinder und Superstars" freuen.