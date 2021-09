"Witcher": Netflix bestätigt 3. Staffel und plant "familienfreundlichen" Ableger

Zur zweiten Staffel ist bekannt, dass das Verhältnis von Geralts (Henry Cavill, "Superman") Ziehtochter Ciri (Freya Allan) zu ihrem Vater eine Rolle spielen wird. Außerdem trifft Geralt seinen Freund Nivellen (Kristofer Hivju, "Game of Thrones"), den ein grausames Schicksal ereilt hat. Einer der Teaser-Trailer zur zweiten Staffel zeigt zudem Geralts Mentor Vesemir (Kim Bodnia) und Geheimnisse um Yennefer (Anya Chalotra). Wie im Spiel "The Witcher 3: Wild Hunt" wird sich in Staffel 2 die Wilde Jagd an die Fersen des Hexers haften. Bestätigt wurde die dritte Staffel von "The Witcher" sowohl über den offiziellen Twitch-Kanal zur Serie als auch auf dem Netflix Tudum Fan-Event.

Familienfreundliche Serie aus dem "Witcher"-Kosmos

Neben der Original-Serie will Netflix den Fantasy-Stoff aber auch in anderen Formaten nutzen. Dem eineinhalbstündigen Animationsfilm "The Witcher: Nightmare of the Wolf" (erschien am 23. August) soll ein weiterer folgen. Die Prequel-Serie "Blood Origin" wird derzeit produziert. Die größte Überraschung dürfte allerdings die Ankündigung seitens Netflix sein, den düsteren "The Witcher"-Stoff in eine familienfreundliche Serie zu adaptieren. Niedliche Figuren statt brutaler Monsterkämpfe? Man darf gespannt sein.