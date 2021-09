Sommerhaus der Stars 2021: Wer sind Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt?

Manchmal kann es so einfachg sein: Bei Instagram wurde Dominik auf den Schauspieler aufmerksam. Schon nach wenigen Tagen folgte das erste Treffen in Köln. Heute leben Lars und Dominik zusammen in Heidelberg. "Wir wohnen mit meinem Bruder und seiner Freundin zusammen in einer Wohnung. Zu viert auf 85 Quadratmeter. Momentan unsere kleine WG", sagt Dominik. Auf das enge Zusammenleben im "Sommerhaus der Stars" dürften die beiden also bestens vorbereitet sein.

Auch Lars und Dominik haben durchaus Respekt vor dem "Beziehungstest" im "Sommerhaus". "Es kommt immer drauf an, was für Mitbewohner man im Haus haben wird. Das kann uns noch enger zusammenbringen, aber es kann natürlich auch das Gegenteil passieren. Je nachdem, was da für Leute sind, was die für Ambitionen und Taktiken haben. Wichtig ist aber, dass wir im Haus mental auch verbunden bleiben und uns nicht auseinanderbringen lassen", so Dominik. "In den Spielen ist man in Extremsituationen. Die Frage ist, wie geht man mit seinem Partner um?", fragt sich Lars.