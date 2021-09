Sommerhaus der Stars 2021: Mola Adebisi ließ sich von Freundin Adelina überreden

Als VIVA-Moderator wurde Mola Adebisi bekannt. Später vermöbelte er Schauspieler Sebastian Deyle beim Promiboxen (K.o. in der ersten Runde) und jammerte sich durchs "Dschungelcamp". Wie er sich nun wohl im "Sommerhaus der Stars" schlägt? Dort nimmt "Käpt'n Mola" gemeinsam mit seiner Freundin Adelina Zilai teil. Dabei sind die beiden noch gar nicht allzu lange ein Paar.

"Wir haben uns erst in Corona-Zeiten kennengelernt und es passiert ja aktuell nichts. Jetzt haben wir gesagt, bevor wir Zuhause noch weiter die Wände hochgehen, machen wir nochmal Abenteuerurlaub und gehen ins 'Sommerhaus der Stars'", erklärte Mola vor dem Einzug im Sommer. Eigentlich hatte der Moderator, der auch als Schauspieler, Synchronsprecher, Sänger und Rennfahrer gearbeitet hat, aber zunächst wenig Lust auf die Sendung. "Wir haben eine Anfrage bekommen, ich war unsicher. Adelina war sich aber sofort sicher und hat mich überredet mitzumachen", so Mola Adebisi.

Mola Adebisi (48) hat bereits Erfahrung im Reality-TV. 2014 machte er bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" mit. In der berühmt-berüchtigten Staffel mit Larissa Marolt sammelte er aber wenig Sympathiepunkte bei den Zuschauern. Mola fiel im "Dschungelcamp" vor allem durch Gejammer und Eigenlob auf. "Ich hab mich schlecht verhalten und hab dafür 'nen Shitstorm kassiert und das war richtig", sagte Mola später im RTL-Interview . "Der schlimmste Mensch im Camp war ja dann irgendwann ich. Ich konnte mich selbst nicht mehr ertragen."

Wer ist Molas Freundin Adelina Zilai?

Im Gegensatz zu ihrem Freund hat Adelina Zilai (33) keinen Promi-Status. Bei Instagram gibt sie an, Personal-Trainerin und Theologiestudentin zu sein. "Wir haben einen moralischen Kompass, der uns leitet. Wir teilen den christlichen Glauben und das hilft uns wirklich durchs Leben", sagt Mola. "Ich frage mich oft, was Adelina tun würde – wahrscheinlich dasselbe, was Jesus tun würde. Wir sind nicht fanatisch religiös, aber Religion hilft uns, zurechtzukommen."