Sommerhaus der Stars 2021: Wer sind Samira und Yasin Cilingir?

Yasin Cilingir ist nicht gerade ein A-Promi, dennoch hat er schon gewisse Erfahrung im TV-Business. Nachdem er 2019 bei "Love Island" seine spätere Frau Samira kennenlernte, war er noch Kandidat bei "Like me I'm famous" (2020) und durfte anschließend sogar beim SAT.1-Promiboxen gegen Ex-"Bachelor" Oliver Sanne antreten. Doch nun geht es für ihn und Samira, die als Influencerin ihr Geld verdient, in die RTL-Primetime zum "Sommerhaus der Stars".

Yasin und Samira lernten sich 2019 in der dritten Staffel von "Love Island" kennen. Im Dezember 2020 kam ihr Sohn Malik-Kerim während einer erschwerten Geburt zur Welt. Zuletzt feierte das Paar Anfang Februar 2021 seine Hochzeit im kleinen Kreis. "Yasin und ich sind sehr tough. Wir haben Zuhause einen kleinen Kämpfer, wir kämpfen also für ihn und das motiviert uns", sagt Samira.

Noch bevor die beiden zusammen im "Sommerhaus der Stars" zu sehen sind, machten aber Gerüchte die Runde, in der Ehe würde es kriseln. Schließlich war Samira, oh Schreck, ihrem Mann auf Instagram entfolgt. Doch wie das in Zeiten von Social Media so ist, konterte das Paar mit einem Famillienfoto wenige Tage später. Dass nicht jede Beziehung das "Sommerhaus" übersteht, das ist aber auch den beiden bewusst. "Ich habe Angst vor heftigem Streit, der auch zu einer Trennung führen könnte. Kein Format und kein Preisgeld der Welt ist das wert", sagte Yasin vor den Dreharbeiten.