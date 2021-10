Katharina Nesytowa: "Wir brauchen mehr Vielfalt"

Die Serie "WIR" soll ein junges Publikum ansprechen. Was denken Sie, möchte die Zielgruppe sehen?

Ich glaube, dass Diversität eine wichtige Rolle spielt. Die Leute möchten Menschen mit verschiedener Herkunft, Hautfarbe, Körperform und sexueller Orientierung sehen. Die Vielfalt, die sich in der Gesellschaft wiederfindet, ist auch in unserer Serie sichtbar.

Diese Fragen und der Wunsch nach Vielfalt sind schon lange da und stehen mittlerweile – zum Glück – in unserer Gesellschaft im Mittelpunkt. Durch soziale Medien wie Instagram entsteht eine größere Aufmerksamkeit, keine Frage. Aber für mich ist Diversität kein Trend, dem man eine Zeit lang folgt, sondern etwas, das permanent aktuell ist. Das Fernsehen hat eine große Verantwortung, und ich bin gerne ein Teil davon.

Im Fernsehen verfällt man gerne mal in Klischees: Ausländer oder fülligere Personen werden nur besetzt, um eine ganz bestimmte Art von Figur zu verkörpern.

Das ist das Problem: Wir müssen aufhören, zu begründen. Es muss nicht vom Drehbuch erklärt werden, weshalb eine Person mit einem Migrationshintergrund in der Geschichte vorkommt. Oder, um beim Beispiel dicke Person zu bleiben, ohne Fatshaming (Anm. der Redaktion: Abwertung übergewichtiger Menschen) zu betreiben. Es muss ganz normal sein, dass ganz verschiedene Typen in einer Geschichte vorkommen. Ich kenne die Problematik des Begründens ganz gut aus meiner Vergangenheit: Wie oft wurde ich schon auf meine russischen Wurzeln festgelegt und sollte eine Rolle mit russischem Akzent spielen? Es gab schon Diskussionen, wieso meine Filmfigur keinen Akzent habe. Auf die Frage "Wie kann das sein?" habe ich nur geantwortet: Ich bin doch der lebendige Beweis dafür, ich habe auch keinen Akzent.

Heute fühle ich mich nicht mehr darauf festgelegt, in der Vergangenheit war das definitiv anders. Es war für mich ein weiter Weg, davon wegzukommen. Im Theater war es nicht so von Bedeutung, aber beim Film sollte ich oft mit Akzent sprechen. Irgendwann hat es so krass überhandgenommen, dass ich mich dagegen gewehrt habe. Dabei spiele ich gerne mit Sprache, Akzenten und Dialekten – nur bitte nicht immer mit denselben. Bei "WIR" haben wir meine eigenen Wurzeln als Bereicherung für die Rolle genutzt, ohne sie zu thematisieren. Den selbstverständlichen Wechsel zwischen den Sprachen, wenn ich zum Beispiel mit meinen Serien-Eltern spreche, kenne ich auch aus meiner eigenen Familie.