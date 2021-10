Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers: Pferdefilm-Nostalgie im ZDF

In den 50ern war die "Immenhof"-Reihe Kult. In Sachen Pferdefilm scheint sich seitdem nicht allzu viel verändert, wie die Neu-Interpretation zeigt.

Pferdefilme haben seit Jahren Hochkonjunktur im deutschen Kino. Vornehmlich weibliche Regisseure schicken ihre Pferdchen ins Rennen um die Gunst der jungen Zuschauerinnen: Dagmar Seume ("Wendy – Der Film", 2017) ihre Dixie, Katja von Garnier ihren titelgebenden "Ostwind" (2013), dem Lea Schmidbauer erst kürzlich eine Fortsetzung widmete ("Ostwind – Der große Orkan", 2021), und auch Sharon von Wietersheim reiht sich mit der Wunderstute Holly und dem unberechenbaren Caligostro in die Pferdefilm-Riege ein. Mit dem Film "Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers" (2019), den das ZDF nun zum ersten Mal im Free-TV zeigt, will von Wietersheim an die legendäre "Immenhof"-Reihe anknüpfen, die einst das Lebensgefühl der 50er-Jahre widerspiegelte.