Das Supertalent: Staffel 1 nach Dieter Bohlen startet bei RTL

Mitten in den Aufzeichnungen wurde Podolski positiv auf das Virus getestet – und fiel also aus: "Mich hat's leider erwischt. Ich habe Corona und muss leider erst mal in die Quarantäne. Ich habe keine Symptome, mir geht's so wie die letzten Monate und Wochen auch", ließ der Ex-Fußballer mitteilen. Immerhin: Bei den Liveshows wird er einen Posten in der Jury wieder einnehmen. Weil auch bei Jury-Kollegin Janzen Corona-Verdacht bestand, musste RTL vollständig und spontan umplanen. Und so besteht die Jury in der ersten von zehn Folgen aus Andreas und Chris Ehrlich, Michael Michalsky, Motsi Mabuse und Riccardo Simonetti. Wie der Sender mitteilte, bewerten in den darauffolgenden Episoden unter anderem auch Andrea Kiewel, Yvonne Catterfeld, Sophia Thomalla und Kaya Yanar die Darbietungen der Teilnehmenden.