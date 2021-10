Gloria Estefan wurde als Kind missbraucht: "Es war Familie"

Nicht selten kommen die Täter aus dem unmittelbaren Umfeld. US-Sängerin Gloria Estefan wurde mit nur neun Jahren zum Missbrauchsopfer innerhalb der eigenen Familie. "93 Prozent der missbrauchten Kinder kennen die Täter und vertrauen ihnen", so Estefan in ihrer Talkshow "Red Table Talk: The Estefans", an der auch ihre Tochter Emily (26) und ihre Nichte Lili Estefan (54) beteiligt sind. "Und ich weiß das, weil ich eines von ihnen war." Der Täter sei in einer Machtposition gewesen, als ihre Mutter sie auf die Musikschule schickte, berichtete die heute 64-Jährige. "Er war Familie, aber keine enge Familie."