Sturmfahrt: TVNOW-Doku begleitete Boris Herrmann bei der Vendée Gobale

Wenig Schlaf, Essen aus Plastikbeuteln, Segeln inmitten von Stürmen und dem unerbittlichen Ozean: Für Herrmann war die Vendée Globe eine dreimonatige Extremerfahrung mit Höhen und Tiefen. Ab dem 4. Oktober zeigt die Dokumentation "Sturmfahrt - Boris Herrmann auf der härtesten Segelregatta der Welt" bei Streaming-Anbieter TVNOW die Tage an Bord des Segelschiffs von Anfang bis Ende des Rennens aus Herrmanns Perspektive. Bislang unveröffentlichtes Videomaterial und Audio-Nachrichten von Bord geben in "Sturmfahrt" Einblick in den Kampf eines Mannes gegen die segelnde Konkurrenz, das Meer - und am Ende gegen sich selbst.