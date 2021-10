Heinz Lieven gestorben: Schauspieler spielte im Großstadtrevier und mit Sean Pean

Heinz Lieven wurde 1928 in Hamburg geboren. Ende der 1940er-Jahre begann er eine Ausbildung zum Schauspieler. Zunächst machte er sich vor allem auf der Bühne einen Namen, etwa im Berliner Schillertheater. Ab den 1960ern-Jahren war er zunehmend in Film und Fernsehen zu sehen: Unter anderem spielte er im "Tatort" sowie in Kultserien wie "Adelheid und ihre Mörder", "OP ruft Dr. Bruckner" und "Großstadtrevier". Außerdem war er als Opa Bernhard Brendel in der Kinderserie "Neues vom Süderhof" sowie als Herr Rosenkötter in der Polizeiserie "Notruf Hafenkante" zu sehen.

Doch auch die internationale Filmbranche wusste Lieven zu schätzen: 2011 spielte er an der Seite von Oscar-Preisträger Sean Penn in dem Spielfilm "Cheyenne – This Must Be The Place". Die Produktion feierte auf den 64. Internationalen Filmfestspiele von Cannes Premiere.