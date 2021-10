Michael Bully Herbig: Nach seinem Heiratsantrag bekam seine Frau einen Lachanfall

Wie reagierte die Frau von Michael "Bully" Herbig auf dessen Heiratsantrag? Nicht unbedingt so, wie man es eigentlich erwarten würde ...

In wohl jedem Menschen steckt ein Stück Eitelkeit. Wie man auf andere wirkt, ist vielen Menschen wichtig. Wie Michael "Bully" Herbig zu dem Thema steht, verriet er Johannes B. Kerner in dessen MagentaTV-Talk "Bestbesetzung", der seit Freitag, 1. Oktober, auf dem Streamingdienst zur Verfügung steht. "Du bist besser, wenn du nicht eitel bist", glaubt Bully. "Weil du dann auch Hässlichkeit zulässt oder die Gefahr, dich zu blamieren oder zulässt, dass die Leute über deinen dicken Bauch lachen." Unter dem Strich ist der Komiker, Schauspieler und Regisseur der Meinung: "Wenn du die Leute wirklich unterhalten willst, darfst du nicht eitel sein."

Der 53-Jährige glaubt auch, dass Eitelkeit unsympathisch auf andere Menschen wirken würde: "Die Leute merken, wenn du zu eitel bist." Völlig freisprechen kann sich Herbig von dieser Eigenschaft allerdings nicht – was ihm auch im Interview selbst bewusst wurde. "Ich bin privat eitel, das stelle ich gerade fest", gab er schließlich doch zu.

Anschließend gab der Produzent, der ab 1. Oktober auf Amazon Prime Video auch wieder als Moderator der zweiten Staffel "LOL: Last One Laughing" zu sehen ist, eine entsprechende Anekdote zum Besten: "Als ich im Alter von 20 einen Job und ein bisschen Geld brauchte, ging ich wegen der Fotografie zu einem Casting in einer Modelagentur", berichtete der Bayer gegenüber Kerner. "Es wurden freche junge Gesichter gesucht" – und Bully fühlte sich angesprochen.