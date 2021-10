Désirée Nosbusch moderiert Opus Klassik: Keine störenden Barrieren mehr

Durch den "Opus Klassik" zu führen, kommt auch für einen absoluten TV-Profi wie Désirée Nosbusch noch einem Herzschlag-Finale gleich. Warum es ihr so wichtig ist, diese besondere Veranstaltung zu moderieren, erfuhren wir im persönlichen Gespräch.

Der "Opus" rangiert auf meiner persönlichen Skala ganz oben. Ich muss gestehen, dass ich nach den vielen Jahren, in denen ich erlebt habe wie das Business funktioniert, sehr dankbar dafür bin, dass ich dieses Ereignis moderieren darf. Das ist ein Geschenk, eine große Aufgabe, an die ich sehr ernsthaft herangehe. Und es zeigt mir auch, dass ich vielleicht nicht alles falsch gemacht habe

Als ich "Hits von der Schulbank" gemacht habe, hat man sich noch keine Sorgen um Einschaltquoten gemacht. Damals gab es zwei Sender. Zudem spürt man mit 14 oder 15 die Verantwortung noch nicht so sehr, wenn man den Mund aufmacht. Das ist heute anders (lacht).

Viele Menschen denken, dass sie sich erst in die Welt der klassischen Musik begeben können, wenn sie ein gewisses Maß an Wissen mitbringen. Davon muss man sich freimachen. Man sollte die Veranstaltung einfach als das nehmen, was sie ist: großartige Unterhaltung. Sonst könnte ich den "Opus Klassik" auch gar nicht moderieren.