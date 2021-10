Sommerhaus der Stars 21 - Steff und Peggy: Beziehung, Kinder, Leben

Steff und Peggy sind "Sommerhaus"-Fans der ersten Stunde. Mit der Teilnahme geht für das Paar tatsächlich ein Traum in Erfüllung. Doch wer sind die beiden eigentlich?

Steff hat bereits Erfahrung in Sachen Trash-TV gesammelt. Er war als Kandidat in der ersten Staffel von "Kampf der Realitystars" dabei, wo er vor allem durch seine Macho-Sprüche auffiel. Zudem nahm Steff 2020 beim SAT.1-Promiboxen teil, wo er gegen Marcellino Kremers den Kürzeren zog.

"Durch meine Teilnahme bei 'Kampf der Realitystars' begegnet mir der ein oder andere sicher mit Vorurteilen, deshalb wird es sicher nicht leicht für uns. Ich bin nicht frauenfeindlich und im 'Sommerhaus' will ich das zeigen. Wir werden schauen, ob wir dann gut ankommen oder nicht", sagt Steff.

Bei "Kampf der Realitystars" hatte sich Steff noch mit folgenden Worten vorgestellt: "Anecken tue ich natürlich mit Frauen, weil viele meine Einstellung zum Kotzen finden". Eventuell finden Frauen auch zum Kotzen, dass Steff der Meinung ist, es wäre ein Fehler der Frauen, ihre Männer nach der Geburt eines Kindes zu vernachlässigen. Das sagte Steff nicht bei "Kampf der Realitystars", sondern in der ersten "Sommerhaus"-Folge . Ob er so sein Image wirklich retten kann?

Seine Verlobte Peggy steht hinter Steff. "Ich hoffe, dass die Paare unvoreingenommen sind und das Steff sein kann wie er ist", sagt sie. "Ich hoffe, Peggy schützt mich – vor mir selbst. Bei mir kann es nämlich komisch werden. Sie ist der Ruhepol in unserer Beziehung", so Steff.

Viele Beziehungen gingen nach der "Sommerhaus"-Teilnahme in die Brüche. Ob auch Peggy und Steff Angst vor dem "Sommerhaus"-Fluch haben? "Viele Paare haben sich nach der Teilnahme getrennt. Aber da hat es vorher wahrscheinlich auch nicht gestimmt. Wir sind 23 Jahre zusammen. Das 'Sommerhaus' bringt uns nicht auseinander, egal was passiert", sagt Steff. Auch Peggy macht sich keine großen Sorgen. "Wir haben so viele schwierige Situationen im Leben gemeistert, da schaffen wir auch das 'Sommerhaus'. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass frische Paare sich von ganz anderen Seiten kennenlernen und dann sagen, eigentlich passen wir nicht zusammen."