Sommerhaus der Stars 2021: Wer sind Roland Heitz und Janina Korn?

Er war der Dr. Schweighardt in der "Schwarzwaldklinik", sie Magenta in "The Rocky Horror Show": Roland Heitz und Janina Korn eint die Liebe fürs Schauspiel und Theater. Das Paar lernte sich 2019, wie sollte es anders sein, bei einer Theateraufführung kennen. Seit Anfang 2020 sind sie ein Paar. Roland Heitz lebte zu diesem Zeitpunkt nach dem Tod seiner Frau allein, Janina Korn kam aus einer achtjährigen "überzeugten" Single-Phase.

Völlig unbekannt sind Roland und Janina indes auch in Sachen Fernsehen nicht. Schließlich spielte Roland Heitz den Dr. Schweighardt in der ZDF-Serie "Schwarzwaldklinik", bei der damals halb Deutschland vor dem Fernseher saß. Das ist aber schon fast 35 Jahre her. Es folgten weitere Rollen in "Der Landarzt", "Die Schule am See", "Spurlos", "Eine Frau wird gejagt" sowie 1999 in der RTL-Soap "Unter Uns".