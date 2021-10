Sommerhaus der Stars 2021: Jana Pallaske und Freund Sascha sind die Nachrücker

Mit diesen beiden wird es im "Sommerhaus" richtig spirituell! Jana Pallaske hat schon vor einer ganzen Weile die Esoterik für sich entdeckt. So lebt sie zeitweise in ihrem "Feenhaus", einem Baumhaus im asiatischen Dschungel. Und sie nennt sich selbst "Jediyess".

Die Spirutualität hat sie mit ihrem Freund Sascha Girndt gemeinsam. Die beiden haben sich 2018 bei einem Retreat kennengelernt. In ihrer Beziehung geht es sowohl um Freiheit als auch Tiefe, sagen die beiden. Jana Pallaskes Freund Sascha ist Stuntman. Er arbeitet häufig in der Bollywood-Hochburg Mumbai.

Jana Pallaske ist Schauspielerin, sang früher in einer Punkband und moderierte bei MTV. Sie wirkte sogar schon in einem Hollywoodfilm mit: In "Inglourious Basterds" von Kult-Regisseur Quentin Taratino spielte sie eine kleine Rolle. Außerdem arbeitet sie als Life Coach. 2016 nahm sie bei "Let's Dance" teil, 2018 zeigte sie sich schon in der Reality-Show "Gobal Gladiators" von ihrer esoterischen Seite. Schreibt zumindest RTL, wir haben die ProSieben-Show wie so viele nicht gesehen.