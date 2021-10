Nations League statt "Tatort": Darüber waren viele sauer

Der Triumph von der Franzosen war am Sonntagabend live im Ersten zu sehen, "Tatort"-Fans schauten hingegen in die Röhre. So kam die Ankündigung der "Tatort"-Facebookseite, es werde diesen Sonntag keine neue Folge der deutschen Krimi-Institution geben – samt Empfehlung, sich in der Mediathek stattdessen eine alte Episode anzusehen – bei einigen Nutzerinnen und Nutzern nicht gerade gut an.