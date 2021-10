Kritik zu "Feinde – Hostiles": Western-Epos mit Botschaft

Irgendwo in der Prärie Amerikas, die Idylle scheint perfekt: Der Mann sägt das Holz, die Frau sitzt mit den kleinen Kindern im gemütlichen Holzhaus und erteilt ihnen Heimunterricht. Alles wirkt friedlich – bis am Horizont mehrere Reiter auftauchen. Der Mann greift zur Waffe. Sie sollten sich verstecken, ruft er seiner Frau und den Kindern zu, während die Reiter immer näherkommen. Es sind Komantschen. Nur wenige Minuten später sind der Mann und die drei Kinder der Siedlerfamilie tot, das Haus ist abgebrannt. Mit dieser brutalen Szene beginnt "Feinde – Hostiles" – ein bildgewaltiges Western-Epos aus dem Jahr 2017, das das ZDF nun erstmals zu später Stunde im Free-TV zeigt.

"Feinde – Hostiles" spielt im Jahre 1892 in New Mexico, jene Anfangsszene ist nur das Vorspiel. Der verdiente Offizier Joseph Blocker (Christian Bale), der dafür bekannt ist, in seiner Dienstzeit besonders viele Rothäute getötet zu haben, steht kurz vor der Pensionierung. Als letzte Amtshandlung soll er auf Wunsch des Präsidenten den todkranken Cheyenne-Häuptling Yellow Hawk (Wes Studi) – einen seiner Erzfeinde, der die vergangenen sieben Jahre im Gefängnis verbrachte – in dessen Stammesland Montana begleiten. Blocker, der nach Jahren des blutigen Krieges zwischen Weißen und Indianern voller Hass ist, passt das natürlich gar nicht, doch er hat keine Wahl. Und so macht er sich gemeinsam mit einer Gruppe Soldaten und der Familie von Yellow Hawk auf den langen Weg.