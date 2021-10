"Verstehen Sie Spaß?": Guido Cantz biegt auf die Zielgerade ein

Eine Ära im Ersten neigt sich langsam dem Ende: Guido Cantz, der seit elf Jahren die große Unterhaltungsshow "Verstehen Sie Spaß?" am Samstagabend präsentiert, wird zum Ende des Jahres aufhören. Dies gab der inzwischen 50-jährige Moderator Anfang Juni bekannt. Bevor es so weit ist, dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer allerdings auf zwei weitere Ausgaben des Formats mit versteckter Kamera freuen. In einer großen Live-Show aus den Bavaria Studios in München begrüßt Cantz diesmal unter anderem die Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Heiner Lauterbach, Komiker Chris Tall und Puppenspieler Sascha Grammel sowie den Rapper Cossu und das Schauspiel-Ehepaar Elena Uhlig und Fritz Karl.