"Verstehen Sie Spaß?": Kritik zur neuen Ausgabe mit Florian Silbereisen

Ja ist denn schon Weihnachten? Diese Frage könnte man auch Barbara Schöneberger stellen, die sich für die neue Ausgabe des ARD-Klassikers "Verstehen Sie Spaß?" besonders festlich in Schale wirft. Sie stellt die Show diesmal unter das Motto: "All I Want For Christmas Is Spaß!". Am Vorabend des dritten Advents weht daher schon ein Hauch festlicher Glückseligkeit durchs Studio. Zu Gast hat sie diesmal das Promi-Ehepaar Judith Williams ("Die Höhle der Löwen") und Alexander-Klaus Stecher, bekannt aus zahlreichen "Rosamunde Pilcher"-Verfilmung. Außerdem sind Mischa Zverev, Jutta Speidel, Melissa Naschenweng, das Zauberer-Duo Die Ehrlich Brothers, Thomas Anders und Florian Silbereisen mit von der Partie.