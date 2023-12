"Good Luck Guys": Neuankömmlinge sorgen für Ärger

Nachdem Aurelia Lamprecht und Micha Schüler die Exit-Challenge gegen Michaela Barresi und Kevin Schäfer verloren haben, sinkt die Stimmung im Camp. Die Nachricht, dass schon bald zwei Neuankömmlinge dazustoßen, macht die Lage für die übrigen Promis auch nicht besser.

Nachrücker sorgen für Zoff Aurelias Exit trifft besonders Michelle hart. Die beiden verstehen sich auch außerhalb des Formats bestens, sind gut miteinander befreundet. Dass sie nun ihre Bezugsperson verliert, ist für Michelle ein kleiner Weltuntergang. Immerhin kann Teampartner Dominik sie ein bisschen trösten und schon bald hat Michelle gar keine Zeit mehr, Tränen zu vergießen – Denn mit Paco Herb und Jade Übach kommen zwei Neuankömmlinge ins Camp. Das nehmen die verbliebenen Teilnehmer mit gemischten Gefühlen auf. Auf Nachrücker, die ausgeruht und frisch geduscht aus dem Hotel kommen, hat kaum einer Lust. Deshalb wird erst einmal die freie Hütte verwüstet, in die die Nachrücker einziehen werden. Nettes Empfangskomitee? Fehlanzeige!

Als „Team Schwarz“ kämpfen Paco und Jade von nun an ebenfalls um die Siegprämie von 20.000 Euro. Juliano, der mal gut mit Jade befreundet war, ist jetzt überhaupt nicht mehr gut auf die ehemalige Bachelor-Kandidatin zu sprechen. Die beiden giften sich direkt nach der Ankunft an. „Du bist zwei Stunden hier, wir vier Tage. Du weißt gar nicht, was hier abgeht. Halt' die Schnauze!“, schreit er Jade nach dem ersten Spiel an. Das lässt Jade natürlich nicht auf sich sitzen: „Das Problem ist, er kann absolut nicht damit umgehen, wenn eine Frau mal etwas zu ihm sagt. Er kann keine Konversation führen, es geht immer unter die Gürtellinie.“

Jade und Paco spalten sich von der Gruppe ab Davon abgesehen, machen Jade und Paco lieber ihr eigenes Ding. „Ich bin nicht hier, um Freunde zu finden“; betont Paco, der lieber allein auf die Suche nach Kokosnüssen geht. Jade sieht das offenbar ähnlich: „Ich habe gar keine Lust, mit denen zu reden.“ Am „Festmahl“ ihrer Mit-Camper wollen die beiden nicht teilhaben. Stattdessen geht es ins Meer, um Fische zu fangen. Die Jagd bleibt allerdings erfolglos. Ob der Alleingang von Team Schwarz eine gute Strategie ist, um in diesem Format weit zu kommen?

Ein Scherz, der nach hinten losgeht Juliano, Michelle und Kevin erlauben sich bei Einbruch der Nacht einen kleinen Scherz. Die Glocke am Strand darf nur geläutet werden, sollte ein Kandidat oder eine Kandidatin aufgeben und die Show verlassen wollen. Natürlich muss der oder die Teampartner:in dann ebenfalls die Heimreise antreten. Juliano will den anderen vorgaukeln, gemeinsam mit Michelle und Kevin die Glocke zu läuten. So richtig interessiert das erstmal keinen. Julianos Teampartnerin Zoe ist dagegen direkt auf hundertachtzig.