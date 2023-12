X-Mas bei "The Taste": Erst Reizdarm, dann ein "Rezept fürs Grundgesetz"

Beim Halbfinale von "The Taste" wurde es weihnachtlich mit einem Festtagesessen und gewagten Outfits der Spitzenköche Tim Raue, Frank Rosin und Co.

"Das sieht leicht brennbar aus", warnt Tim Raue seinen Kollegen Frank Rosin vor dessen üppig bedruckten Weihnachtspulli. Der wiegelt Bedenken an seinem "Ugly Christmas Sweater" scherzhaft ab: "Die 99 Cent waren drin, da war das Porto teurer." Raues Outfit geht noch einen Schritt weiter: Zum hochgeknöpften Hemd mit Nikolaus-Motiven trägt die Berliner Stimmungskanone ("Seid doch nicht immer alle so chaotisch") im Halbfinale von "The Taste" (SAT.1) Haarschmuck mit Geweih. "Rudolf Raue!", freut sich Moderatorin Angelina Kirsch mit Raues Kandidat Hannes (22): "Fehlt nur noch die rote Nase."

Rosins Kindheitserinnerungen an Bockwurst mit Kartoffelsalat Trotz all dieser Motto-Pracht ist jedoch Alexander Herrmann überzeugt: "Ich habe den schönsten Pulli an." Der Micky-Maus-Print und der "Oh no no"-Schriftzug geben dem Herrmann'schen Coaching an diesem Abend etwas wahlweise Spielerisch-Verzweifeltes. In diesem Reigen ist Alexander Kumptner noch der Dezenteste: Im klassischen Norweger-Strick lässt er seine aussichtsreichen Kandidatinnen Mona (24) und Kathrin (34) – Losglück sei Dank – sein eigenes Lieblings-Weihnachtsgericht zubereiten: gebackenen Kabeljau mit Kartoffelsalat und Sauce Remoulade.

Weil es in Frank Rosins Kindheit immer Bockwurst mit Kartoffelsalat gab, sieht sich Alexander Herrmanns Team mit allerlei Wurstbrät und vor allem Naturdarm konfrontiert. "Ein Darm verlangt Ruhe beim Füllen", weist Herrmann seinen Kandidaten Dennis (44) an: "Der verträgt keinen Stress, sonst wird er zum Reizdarm."

Den besten Löffel liefert allerdings Michi mit der von Herrmann goutierten Entenbrust ab. Kaum von Gastjurorin Viktoria Fuchs vom Restaurant "Spielweg" im Schwarzwald zum Sieger der Auftaktrunde und damit zum ersten Finalisten gekürt, bricht die Freude aus ihm heraus. Sogar einen Purzelbaum legt der Kandidat, der die Show fast schon verlassen musste, auf dem harten Studioboden hin – wobei Alex Kumptner ganz recht bemerkt: "Der hat schon länger keinen Purzelbaum gemacht."

Tim Raue wird nervös "Gewürze immer schön andrücken", empfiehlt Viktoria Fuchs zum Auftakt der zweiten Runde, die unter dem Motto "Zimt, Kardamom, Sternanis" steht. Und weil sie nicht an sich halten kann, begleitet die Spitzenköchin die Talente an den Töpfen: "Sie ist wie ein Engel erschienen", schwärmt Mona – deren Rezept Frank Rosin nach der Verkostung am liebsten "ins Grundgesetz" aufnehmen würde. Passend beschreibt Alexander Herrmann die allgemeine Entwicklung der Talente von "bemühter Kreativität zu sinnlicher Tiefe" – und sieht eine nie dagewesene Leistungsdichte in einem "The Taste"-Halbfinale, bei dem diesmal nur Goldene Sterne verliehen werden.

Wer keinen bekommt, musste ins Entscheidungskochen: Dennis, Kathrin, Mary-Anne und Hannes traten hier gegeneinander an. Als Aufgabe stellt Viki Fuchs "Plätzchen" ("Ich liebe Kekse") – zum Entsetzen der Kandidaten und besonders eines Coaches. "Ich bin der Letzte, der meine Kandidaten beim Backen begleiten kann", wird Pikant- und Asien-Fan Tim Raue regelrecht nervös. Seine eigene Hektik überträgt er auf das relativ gechillte Team: "Jetzt bloß nicht unruhig werden!"

Vanillekipferln auf Crème brûlée-Basis "Irgendwann steht man da, starrt ihm in die Augen und versucht die Contenance zu bewahren", seufzt Hannes (Raue: "Dich muss ich zur Räson bringen") und versucht, seinen Topfenknödel mit Spekulatiusbröseln unfallfrei über die Bühne und auf den Löffel zu bringen.

Mit Kathrin arbeitet Alexander Kumptner an Vanillekipferln auf Crème brûlée-Basis. "Das soll ein Teig sein, kein Matsch", kommentiert er das Gemisch. Leichte Panik macht sich breit: "Jetzt lauf ich aus dem Studio und fahr nach Hause." Doch was nur unter größter Anstrengung geflämmt und schließlich (Kumptner: "In Gedanken bei meiner Oma") gerettet werden kann, bringt Kathrin den Sieg. Auch Mary Anne zieht ins Finale ein – dank Hippen auf Nougatcreme und Orangenragout. Dennis und Hannes müssen sich indes verabschieden. Nächste Woche geht es dann ums Ganze: Um 50.000 Euro und das erste eigene Kochbuch kämpfen Pia, Mona, Daniel, Kathrin, Michi, Nina und Mary Anne.