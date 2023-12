ZDF-Doku deckt auf: Beamtin aus Lindner-Ministerium half Reichen beim Steuervermeiden

The sky is the limit: Jochen Breyer unterhält sich mit einem Milliardär, der mit seinem Privatjet um die Welt fliegt, um "mobil" seinen Geschäften nachzugehen. Breyers Film "ZDFzeit: Die geheime Welt der Superreichen - Das Milliardenspiel" ist der Nachfolger seiner viel beachteten Reportage "Geheimsache Katar". Fotoquelle: ZDF / Mateusz Smolka

In "ZDFzeit: Die geheime Welt der Superreichen - Das Milliardenspiel" heftet sich Jochen Breyer an die Fersen der deutschen Superreichen. Wer sind sie, was treibt sie an und wie sehen sie unsere Gesellschaft? Fotoquelle: ZDF / Abbyll Selda Koe