Taylor Swift klagt Kanye West und Kim Kardashian an: "Sie haben mir meine Karriere genommen"

Streit hätte tiefe Spuren hinterlassen

Dieses Telefonat sollte aus Sicht des damaligen Ehepaares beweisen, dass Taylor Swift zugestimmt haben soll, dass der Rapper die Songzeile "I Feel Like Me And Taylor Might Still Have Sex. Why? I Made That Bitch Famous" in seinem 2016 veröffentlichen Song "Famous" verwenden darf.