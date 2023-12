"DHDL": Bei Maschmeyer kippt die Weihnachtsstimmung: "Dein Business-Plan ist ein Schrott-Plan!"

Es wurde besinnlich in der Höhle der Löwen. Für Überraschungen sorgten nicht nur interessante Erfindungen und engagierte Gründer, auch ein Besuch von einem Promi hob die Stimmung in der VOX-Show.

Einmal im Jahr tauscht Ralf Dümmel seine ohnehin farbenfrohen Geschäftsanzüge gegen noch gewagtere Outfits ein: Für die diesjährige Weihnachtsausgabe der beliebten Gründershow "Die Höhle der Löwen" schlüpfte der Handelsexperte in eine knallrote Anzug-Weste-Kombination, die stofflich an den Nikolaus erinnerte. Ja, ist denn schon Weihnachten? Bei VOX offenbar schon!

Dazu stellten sich für die "Endlich Weihnachten"-Sonderausgabe vor allem Gründer vor, deren Produkte und Ideen zum besinnlichen Jahresausklang passen. Süßwarenspezialistin Jessica Schilling, Gründerin von "CuCap", etwa lud die VOX-Löwen in ihre Weihnachtsbäckerei, um ihnen dort ihre Produktinnovation für das erleichterte Anfertigen Creme-gefüllter Cupcakes vorzustellen. Und das Gründerduo Maurice Jedlicka und Amy Peters von "Molly Suh" präsentierte seine nachhaltig produzierte Duftkerzen-Kollektion, die ohne umweltschädliches Paraffin auskommt.

Auch der ansonsten eher geschäftsmäßige Tonfall der Sendung schwenkte aufs Besinnlich um. So säuselte etwa Ralf Dümmel der engagierten Münchnerin Milana Marks die salbungsvollen Worte zu: "Ich liebe die 'Höhle der Löwen' genau wegen Menschen wie dir." Oh du fröhliche?

150.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile an "heyfam" wollte Milana haben. Sie wollte damit ihre App groß machen, die sicherstellen soll, dass ihre Nutzer keinen Geburtstagstermin, Jahrestag oder Gratulationsanlass aus dem Familien- und Freundeskreis verpassen. Der offenbar selbstlernende Algorithmus von "heyfam" erinnert an alle erdenklichen Anlässe, nett zu Mitmenschen zu seinen.

Über einen Button lassen sich zudem Geschenke bestellen und automatisiert ausliefern. Dabei kooperiert das junge Unternehmen bereits mit Freizeit- und Veranstaltungsanbietern, aber auch mit Geschenke-Shops und Buchhandelsketten. Das Pfiffige dabei: Die App lässt sich so mit Daten füttern, dass sie originelle Geschenkvorschläge macht, die angeblich bestens passen.

Maschmeyer wird grob: "Der Business-Plan ist Schrott"

Damit könnte die Gründerin einen Nerv treffen. Immerhin sagt sie: "So schön das Schenken auch ist, bereitet es mir, aber auch 62 Prozent der Deutschen immer wieder Kopfzerbrechen." Verdienen will das Unternehmen an Provisonen für die bestellten Geschenke. Die App selbst ist kostenlos. Daneben lassen sich auch "nicht-kommerzielle" Aufmerksamkeiten verteilen – etwa Gutscheine für einen gemeinsamen Spaziergang mit Freunden.