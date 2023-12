"Wer stiehlt mir die Show?": Matthias Schweighöfer sorgt für Rekordquote

Matthias Schweighöfer durfte bei "Wer stiehlt mir die Show?" gleich zweimal als Moderator durch die Sendung führen. Das kam beim Publikum sehr gut an und bescherte der Sendung die höchste Einschaltquote seit Sommer 2022.

Matthias Schweighöfer hat in der vorletzten Ausgabe der aktuellen "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel für einen Quotenrekord gesorgt. Der Schauspieler moderierte die Sendung am Sonntagabend bereits zum zweiten Mal und erzielte im Schnitt einen beachtlichen Marktanteil von 22,5 Prozent – die beste Quote seit dem Sommer 2022 und damit aktueller Staffelrekord. Damit war ProSieben nach dem Ende des Münster-"Tatorts" klarer Marktführer.