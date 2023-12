"Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel": Kritik zur ZDF-Weihnachtskomödie mit Marie Burchard

"Mmhm, süßer Glühwein" – Karo Owald (Marie Burchard) und ihr Lebensgefährte, Kunstlehrer Lasse Hoffmann (Serkan Kaya) genießen die kurze Auszeit von ihren insgesamt drei Kindern aus jeweils früheren Beziehungen, schlürfen genüsslich ihren dampfenden Gewürzwein und turteln im Schein der Lichterketten Berlins. Was zunächst wie der Beginn einer gefühlsduseligen Romanze aussieht, entwickelt sich schnell zu einer höchst amüsanten Komödie rund um eine Patchwork-Familie im Weihnachtschaos. Regisseurin Neelesha Barthel setzt in der neuen ZDF-Produktion "Zwei Weihnachtsmänner sind einer zu viel" auf die altbewährte Idee, neue Liebschaften auf skeptische Schwiegereltern in spe treffen zu lassen, wie es in Klassikern wie "Die Familie Stone – Verloben verboten!" (2005) der Fall ist. Auch der Fluchtgedanke, der in manchen Familien während der Feiertage sehr präsent ist, spielt in dem turbulenten Plot eine große Rolle.