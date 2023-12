"Adventskonzert aus Dresden": Kritik zum festlichen Konzert mit Stephanie Stumph

Echte Tradition: Jahr für Jahr laden die Staatskapelle Dresden und das ZDF zum festlichen Adventskonzert in der Dresdner Frauenkirche. Das Programm jenseits des üblichen Weihnachtskitsches wird von Chefdirigent Christian Thielemann geleitet, Solisten sind die Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller und der Tenor Mauro Peter sowie Helmut Fuchs (Trompete). In der Aufzeichnung vom 2. Dezember werden sie Werke von Marc-Antoine Charpentier, Franz Schubert, Michael Haydn und Felix Mendelssohn Bartholdy zum Besten geben. Es singt der Sächsische Staatsopernchor. Zum vierten Mal führt die Schauspielerin Stephanie Stumph durch das Adventskonzert.

Hochkarätige Musiker zu Gast in Dresden

Die von der Kritik gepriesene lyrische Sopranistin Hanna-Elisabeth Müller war von 2012 bis 2016 Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper und gastiert seitdem auf den Opern- und Konzertbühnen wie der Semperoper Dresden, der Wiener Staatsoper, der Mailänder Scala und der Metropolitan Opera in New York. In München ist sie derzeit in Mozarts "Idomeneo" zu erleben