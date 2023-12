Trauer um "Peaky Blinders"-Star: Benjamin Zephaniah gestorben

Der Schauspieler und Schriftsteller Benjamin Zephaniah ist am Donnerstagmorgen im Alter von 65 Jahren verstorben, Das bestätigten seine Angehörigen in einem Instagram-Post. Todesursache ist offenbar ein Hirntumor, der erst vor acht Wochen bei dem Birminghamer festgestellt worden war. Der britische Schauspieler wurde besonders dank seiner Rolle in der Netflix-Erfolgsserie "Peaky Blinders – Gangs of Birmingham" an der Seite von Hollywood-Star Cilian Murphy ("Oppenheimer") bekannt. Dort verkörperte er die Rolle des Priesters Jeremiah Jesus. Doch auch als Poet und Aktivist hinterließ Zephaniah seine Spuren.