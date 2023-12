Emotionales "perfektes Dinner": Menü weckt große Gefühle

Krisenstimmung in Thailand

Sophia Thomalla droppt Geheimnis von „Are You The One“ – Kandidat

Wie würde Sophia Thomalla so schön sagen? „Das gab es bei ‚Are You The One‘ noch nie!“ In dieser Staffel gibt es nicht nur eine Nachrückerin, sondern gleich zwei. Neben Kandidatin Lina, stößt auch Melanie zu den Kandidatinnen und Kandidaten in die Villa. Und nicht nur das: Melanie darf direkt in die Matchbox und zwar mit Eti. Die beiden sind kein ‚Perfect Match‘. „Für mich bedeutet das Ergebnis, dass jetzt ein Abenteuer startet“, freut sich Melanie.

