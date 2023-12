Mark Wahlberg half "Jackass"-Star Bam Margera beim Drogenentzug

Hinter Bam Margera liegen schwierige Zeiten: Der "Jackass"-Star machte sein Drogen- und Alkoholproblem öffentlich – und sagte zeitgleich seiner Erkrankung den Kampf an. Im April teilte er mit, dass er sich einer einjährigen Therapie unterzog. Nun erreichte Margera einen persönlichen Meilenstein. Der 44-Jährige ist seit über 100 Tagen nüchtern. Den Erfolg hat er unter anderem Hollywood-Star Mark Wahlberg zu verdanken.

Nachdem er den Meilenstein von 100 Tagen überschritten hatte, schickte Margera dem Schauspieler ein Video – und dieser antwortete zurück. Auf Instagram teilte der "Jackass"-Star Wahlbergs Videobotschaft. "Vielen Dank für das Video, Bruder. Ich freue mich für dich und deine Nüchternheit. 120 Tage, wow, Gott segne dich, Bruder, ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut", ist Wahlberg im Clip zu hören. Er fügte hinzu: "Ich freue mich darauf, mich bald mit dir zu treffen, ich war schon immer ein großer Fan." Der Schauspieler sei "in Vegas, wenn du hierher kommst, können wir uns treffen."

Als Grund für die Therapie gab Margera damals seinen Sohn Phoenix an. "Phoenix, dem Wolf, zuliebe. Heute ist der Tag, an dem ich aufhören werde zu trinken", schrieb er in einem Instagram-Beitrag.