"Liebe braucht keine Ferien": Kritik zur romantischen Komödie mit Kate Winslet und Cameron Diaz

Reisen erweitert den Horizont – sogar in Sachen Liebe: In "The Holiday" (Originaltitel, 2006) von Komödienspezialistin Nancy Meyers erleben zwei grundverschiedene Frauen ihre große Romanze in der Fremde. Mithilfe des ungewöhnlichen, aber durchaus praktikablen Konzepts des Häusertausches tauchen eine waschechte Britin und eine nicht untypischere Kalifornierin in die jeweils andere Lebenswelt ein und lernen nach der Überwindung erster Vorurteile, wie ihre liebeskranken Herzen gesunden können. VOX wiederholt nun die zauberhafte Weihnachtskomödie "Liebe braucht keine Ferien" am Nikolaustag.