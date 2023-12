"37° : Aufbruch hinter Gittern – Theater im Knast": Kritik zur Reportage aus dem Gefängnis

Es geht um Freiheit und Gerechtigkeit, die für Karl Moor nur durch Aufruhr und Terror zu haben sind. Textänderungen im Klassiker von 1782 sind erwünscht. "Aufscheint jene Tragik, die alle Aufrührer eint", so lässt sich der Theaterleiter und Regisseur Peter Atanassow vernehmen. "Sie verpassen den Punkt der Umkehr. Schiller in einer Inszenierung aus dem Blickwinkel des Gefängnistheaters – das ist Suche nach den Gründen, warum Glückssuche in Katastrophen umschlägt, warum der Wunsch nach Gerechtigkeit oft genug in ein Verderben führt."

Der Gefangene Max, der bei "AufBruch" erstmals Theater spielte, dachte sich: "Oh Gott, oh Gott, das wird nie was! Theater, das war für mich so Schickimicki, High Society und so was." Doch inzwischen hat nicht nur er seine Meinung geändert. Max will auch dann wieder Theater spielen, wenn er in Kürze aus der JVA Plötzensee entlassen wird.