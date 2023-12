"Mona & Marie – Ein etwas anderer Geburtstag": Kritik zur Komödie mit Maren Kroymann und Ulrike Kriener

Ungleicher könnten diese zwei Schwestern wohl kaum sein. Zum Glück, denn so gibt es wieder viel zu Lachen. Zwei Jahre nach der ersten humorvollen Weihnachtskomödie liefern Maren Kroymann und Ulrike Kriener mit "Ein etwas anderer Geburtstag" Nachschub.

"Mona & Marie – Ein etwas anderer Geburtstag" Komödie • 04.12.2023 • 20:15 Uhr

So hat sich Mona (Maren Kroymann) das Leben mit fast 70 nicht vorgestellt: Kredenzte sie vor wenigen Jahren noch ihren pelzbemäntelten Bekanntschaften Champagner und Austern, serviert sie nun den Gästen der Pension "Sonnengruß" Filterkaffee und abgepackte Wurst. Auch zwei Jahre nach den Geschehnissen des ZDF-Weihnachtsfilms "Mona & Marie" hat sich die einstige Düsseldorfer Society-Dame nicht so recht mit ihrem neuen Alltag an der Nordsee angefreundet. Und dann steht da auch noch der gefürchtete 70. Geburtstag ins Haus ...

"Stopp! Wir werden dieses Wort nicht aussprechen", verlangt Mona von ihrer Schwester Marie (Ulrike Kriener), als diese den bevorstehenden Ehrentag auch nur erwähnt. "Mona & Marie – Ein etwas anderer Geburtstag", wie der Titel der zweiten Komödie über die konträren Schwestern lautet, bleibt bissig: Es gibt quasi kein Thema, bei dem sich Mona und Marie nicht in die Haare kriegen.

Planung der verhassten Geburtstagsfeier Dass die beiden Streithennen mittlerweile Geschäftspartnerinnen sind, tut dem Dauergezanke keinen Abbruch. Zur Erinnerung: Im Vorgängerfilm mussten sich die Schwestern zusammenraufen, nachdem Monas untreuer Gatte verstorben und Maries Lebensgefährte mit dem Postboten durchgebrannt war. "Bleib doch einfach hier – und wir machen das zusammen mit der Pension", hatte Marie ihrer Schwester damals vorgeschlagen.

Gesagt, getan: Vereint in ihrer männerlosen Schicksalsgemeinschaft betreiben die beiden Frauen die Herberge nun also gemeinsam. Verbessert hat sich die schwesterliche Beziehung dadurch nur geringfügig: Man hasst sich leidenschaftlich, aber liebt sich dennoch, irgendwo tief drin. So kommt es, dass Marie heimlich eine Überraschungsfeier für Mona plant – wohl wissend, dass Letztere ihren Geburtstag aus Eitelkeitsgründen am liebsten unter den Teppich kehren würde.

Auch an Weihnachten wird es nicht besinnlicher Auch der zweite "Mona & Marie"-Film wirft mit Klischees nur so um sich: Während Marie Cannabis-Plätzchen backt und eine illegale Naturschutzdemonstration anführt, trauert Mona noch immer ihrem Luxusleben in der Düsseldorfer Schlossallee hinterher. Und doch tut sich etwas – vor allem bei Schickimicki-Schwester Mona, deren einst so kaltes Herz allmählich aufzutauen scheint.

Der großartigen Maren Kroymann und der nicht minder tollen Ulrike Kriener sieht man immer gerne zu. Das gilt auch für diese abermals sehr gelungene Komödie, bei der es sich – trotz der Ausstrahlung in der Vorweihnachtszeit – um keinen Weihnachtsfilm handelt. Doch halb so wild: Besinnlich geht es bei den streitlustigen Schwestern ohnehin nur selten zu.

