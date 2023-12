"ARD Wissen: Drama Klimaschutz": Warum bringen Wissenschaft und Proteste kein Umdenken?

Der Film von Tom Ockers begleitet den renommierten Klimaforscher Mojib Latif, der die Komplexität eines globalen Problems zu entwirren versucht. "Wissen führt zu handeln!" – so lautete eine alte Devise im wissenschaftlichen Betrieb. "Zumindest in meinem Fachgebiet hat sich dieser Grundsatz als falsch herausgestellt", gibt sich Latif ernüchtert. Auf seiner Reise besucht er die Orte, die Zeugnis vom Klimawandel ablegen: vom Waldbrandgebiet in Mecklenburg-Vorpommern bis zum walisischen Küstendorf Fairbourne, das evakuiert werden musste. Anhand dieser eindrücklichen Bilder zeigt der Forscher auf, was lange vorhergesagt wurde und nun Realität ist: eine Zunahme von Extremwetterereignissen als direkte Folge der Erderwärmung.