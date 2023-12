"Es war einmal in Nordirland": Kritik zur ARTE-Doku-Reihe über die blutige Auseinandersetzung

Protestanten gegen Katholiken, gewaltsame Proteste, die Anschläge der IRA: Der Konflikt in Nordirland forderte in 30 Jahren 3.000 Menschenleben. Die ARTE-Doku beleuchtet die blutige Auseinandersetzung.

Es war einmal in Nordirland

Der Nordirland-Konflikt gehört zu den blutigsten Auseinandersetzungen der jüngeren europäischen Geschichte. Doch wie kam es dazu – und worum geht es eigentlich? Die neue ARTE-Dokureihe "Es war einmal in Nordirland" beleuchtet den Konflikt nun von allen Seiten. In drei Teilen wirft die Serie einen schonungslosen Blick auf die historischen Geschehnisse seit der Teilung Irlands 1921 und damit auf Jahrzehnte voller Unruhen, Gewalt und Terror.

Der Beginn der Gewaltspirale

Die Dokumentation zeigt, wie sich die Spannungen in den 60er-Jahren hochschaukeln: Die Mehrheit der Katholiken, die sich nach einem vereinten Irland sehnt, wird von einer protestantischen Minderheit regiert. Tausende gehen gegen das ungerechte Wahlsystem auf die Straße, die US-Bürgerrechtsbewegung wird zum Vorbild. Die anfänglich friedlichen Proteste eskalieren schnell. Entsendete britische Truppen sollen für Frieden sorgen, heizen den Konflikt aber weiter an. Mit der Entstehung der "provisorischen IRA" beginnt eine Spirale der Gewalt, die in der Doku vor allem durch persönliche Berichte illustriert wird.