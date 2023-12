"Dune: Teil 2"-Star Florence Pugh wird von Fan attackiert

Florence Pugh war mit ihren Schauspiel-Kollegen bei einer Fan-Veranstaltung in Brasilien. Dort wurde die Schauspielerin von einem Besucher attackiert. Ein Wurfgeschoss traf sie am rechten Auge.

Der Vorfall ereignete sich im Rahmen eines "Dune: Teil 2"-Panels bei einer Comic-Con-Veranstaltung in São Paulo, Brasilien. Pugh posierte dort gemeinsam mit ihren Co-Stars Timothée Chalamet, Austin Butler und Zendaya für Fotos, als ein Gegenstand auf die Bühne flog und sie direkt am rechten Auge traf.

Ähnliche Vorfälle hat es in jüngerer Vergangenheit mehrere gegeben. So musste sich im Sommer ein Mann aus New Jersey vor Gericht verantworten, weil er Bebe Rexha bei einem Konzert in New York mit einem Handy beworfen haben soll. Sowohl Harry Styles als auch der Rapper Drake sind ebenfalls schon auf der Bühne von Handys getroffen worden. Sängerin Ava Max ist sogar auf der Bühne geohrfeigt worden. Gegen Rapperin Cardi B wurde im August wegen Körperverletzung ermittelt, nachdem diese ihr Mikrofon nach einer Konzertbesucherin geworfen hatte, von der sie mit einem Getränk bespritzt worden war.