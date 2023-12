Private Fotos: Sophia Thomalla turtelt im Liebesurlaub mit Alexander Zverev

Sophia Thomalla und ihr Partner, Tennisprofi Alexander Zverev, genießen aktuell ihren Urlaub auf den Malediven. Da haben natürlich die entsprechenden Fotos auf Instagram nicht lange auf sich warten lassen. Mit hübsch inszenierten Bilder zeigte das Paar ihren Fans, was es so im Urlaub macht. Neben Fotos schießen für die Öffentlichkeit, wurde der Ausflug auch zum "Akkus aufladen" genutzt.

Ganz privat: Am Sonntag gewährte "Are You The One"-Moderatorin Sophia Thomalla ihren rund 1,4 Millionen Followern und Followerinnen Einblicke in ihren Urlaub mit ihrem Partner, dem Tennisprofi und ehemaligen Olympiasieger Alexander Zverev. Derzeit befindet sich das prominente Paar gemeinsam auf den Malediven.