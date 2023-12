Veganes Drei-Gänge-Menü bei "Das perfekte Dinner": Wie reagieren die Gäste?

In der Pfalz wird gerne deftig und viel Fleisch gegessen. An Tag 1 der "Das perfekte Dinner"-Woche serviert Sabrina (32) jedoch genau das Gegenteil: Sie kocht ein veganes Drei-Gänge-Menü und ist gespannt, wie die Gäste darauf reagieren.

"Die Melone muss acht Stunden in den Ofen, deswegen bin ich schon seit vier Uhr wach", begann Sabrinas Tag noch im Dunkeln. Seit einem Jahr ist die Angestellte einer Bekleidungsfirma überzeugte Veganerin und kocht auch bei "Das perfekte Dinner" (VOX) vegan. In der Pfälzer Truppe ist sie damit jedoch die Einzige, "deswegen freue ich mich umso mehr, was die anderen Kandidaten mir auftischen". In ihrem sanierten Pfarrhaus in Rieschweiler lädt sie zu folgendem Drei-Gänge-Menü: