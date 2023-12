Yeliz Koc ist "Promi Big Brother"-Siegerin: "Zu Recht habe ich gewonnen"

Die Siegerin der elften Staffel von "Promi Big Brother" steht nun fest! Yeliz Koc ging als Gewinnerin aus dem SAT.1-Container und nahm das Preisgeld von 100.000 Euro mit nach Hause. "Ich bin so stolz auf mich", ließ die 30-Jährige wissen und erklärte, wohin ihr Geld fließen wird.

"Auf einen von euch warten 100.000 Euro und ein Pokal. Ein Pokal und 100.000 Euro, die nun dir gehören: Yeliz, du hast gewonnen. Glückwunsch!" – das verkündete die dröhnende Stimme von Big Brother am Ende der elften Staffel. Am Montag, um 23.20 Uhr war es so weit: TV-Star Yeliz Koc (30) wurde zur Siegerin von "Promi Big Brother 2023" gekürt. Im großen Finale unterlag ihr der 21-jährige TikToker Marco Strecker.