"ARD Story: Schattenreich – Die Umsturzpläne der Reichsbürger": Kritik zur investigativen Doku

Auch wenn man schon oft von "Reichsbürgern" gehört hatte, die medialen Veröffentlichungen des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof am 7. Dezember 2022 waren dann doch ein ziemlicher Hammer für die deutsche Öffentlichkeit: Die "Patriotische Union" um ihren Anführer Prinz Reuß plante einen Umsturz in Deutschland. Die Bundesregierung sollte mit Gewalt abgesetzt werden. In der "ARD Story: Schattenreich – Die Umsturzpläne der Reichsbürger" von Theo Heyen, die der SWR produzierte, wird diese Geschichte erzählt. Laut des Bundesamtes für Verfassungsschutz gehörten der Szene der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" 2022 deutschlandweit etwa 23.000 Menschen an. Ein Jahr zuvor waren es noch 21.000. Die "Bewegung" wächst also.