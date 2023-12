"Nord, Nord, Mord – Sievers und die Stille Nacht": Kritik zum neuen Krimi mit Oliver Wnuk und Peter Heinrich Brix

Die Weihnachtsstimmung greift um sich. Doch es sind auch böse Weihnachtsmänner im Umlauf. Erst wird ein Bettenhändler um die Ecke gebracht, später hängt sich ein Weihnachtsmann an der Dachrinne auf. Kommissar Sievers ( Peter Heinrich Brix ) und Kommissar Feldmann ( Oliver K. Wnuk ) ermitteln.

Selbst Kommissar Sievers (Peter Heinrich Brix), der ohne Frage ein zerknirschter Weihnachtsmuffel ist, kann seine Vorfreude auf das Fest in diesem Weihnachtskrimi nicht wirklich verbergen. Seiner Angebeteten will er am Weihnachtsabend eine Gans zubereiten, einen Weihnachtsbaum hat er mithilfe seiner jungen Kollegin Ina (Julia Brendler) auch schon gekauft.