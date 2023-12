Andrea Ballschuh schwärmt von Beziehung mit "Fools Garden"-Frontmann

Freudenthaler und Ballschuh leben allerdings noch nicht unter einem Dach, pendeln zwischen zwei Orten: "Ich lebe in Mainz, weil meine Tochter dort in die Schule geht, ihr Papa in der Nähe wohnt und weil ich dort mein Videocoaching-Studio habe", erklärt die sympathische Blondine. Freudenthaler lebe indes in Pforzheim, weil dort in der Nähe auch das Studio von Fools Garden ist.