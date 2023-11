Karl-Theodor zu Guttenberg nimmt in Doku die "Macht der Kirche" unter die Lupe

Seit 2022 steht Karl-Theodor zu Guttenberg bei RTL Television unter Vertrag und zeigt seitdem sein Können als Moderator und Interviewer. So war er letztes Jahr in einer Doku über den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sehen und stand mit T Thomas Gottschalk für den Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" vor der Kamera. Nun erscheint bald eine neue Dokumentation mit dem 51-Jährigen die den Titel "KT Guttenberg – Um Gottes willen? Die Macht der Kirche in Deutschland" trägt.

Wie die Gemeinde beisammen halten?

In dem Film widmet sich der Ex-Bundesverteidigungsminister einem wichtigen Thema: den Kirchenaustritten in Deutschland. Dabei begibt sich Guttenberg auf Spurensuche und möchte herausfinden, warum immer mehr Menschen hierzulande aus den Kirchen austreten – und was die Kirchen jetzt ändern müssen, um den Anstieg der Austritte zu reduzieren. Zudem deckt er die Machtverhältnisse und Missstände in den Kirchen auf. Hierfür trifft er sich unter anderem mit einem Missbrauchsopfer, welches über seine traumatischen Erlebnisse spricht. Auch mit einer Reformerin und einem Finanzexperten führt der Ex-Politiker aufschlussreiche Gespräche.