Nach nur einer Nacht: „Bauer sucht Frau“ – Kandidatin muss die Koffer packen

Die Herzen auf den Höfen schlagen höher – Während Pferdewirtschaftsmeister Hans und seine Elke sowie Milchbauer André und Julia Schmetterlinge im Bauch haben, kriselt es bei Schafzüchter Hannes und seiner Jenny.

Mit einem selbstgemachten Müsli überraschte Elke ihren Bauern am Frühstückstisch. Die Kombination aus Himbeeren, Jogurt, Haferflocken und Gewürzen war für den 63-Jährigen anfangs ungewohnt, aber lecker. Hans schätzt besonders die Zweisamkeit auf dem Hof: „Es ist einfach schön, das Ganze mit jemandem zu teilen.“ Elke ging das offenbar ähnlich: „Ich spüre, dass Hans mich wahrnimmt und wertschätzt, so wie ich bin.“ Zwischen den beiden stimmt also die Chemie.

Patrick schickt Annika nachhause Bauer Patrick hatte dagegen ein schweres Gespräch vor sich. Der 27-Jährige wollte die restliche Hofwoche nur mit einer Frau verbringen und schickte Annika nach nur einem Tag wieder nachhause. Er habe auf sein Bauchgefühl gehört, damit hätte Annika nicht gerechnet: „Ich bin auf jeden Fall traurig und enttäuscht. Es ist etwas, das jetzt kaputt gegangen ist, was ich mir hätte vorstellen können.“ Das freute in erster Linie Sarina, die gedanklich schon ihre Koffer gepackt hatte.

Umso größer war die Erleichterung, als Patrick ihr seine Entscheidung mitteilte. „Patrick gefällt mir schon sehr gut“, schwärmte die Speditionskauffrau. Eine Entscheidung traf auch Geflügelbäuerin Stefanie. Nachdem sie Philipp und Timo beim Stallausmisten genaustens unter die Lupe nahm, bat sie am Ende Timo zu bleiben. Von Romantik kann auf dem Hof allerdings noch keine Rede sein. „Ich bin einfach nicht der Typ, der sich kopfüber in etwas reinstürzt. Ich brauche einfach ein bisschen Zeit, um mir die Leute anzugucken“, erklärte die Hundetrainerin.

Dunkle Wolken bei Schafzüchter Hannes und seiner Jenny Auch bei Hannes und Jenny zogen vorübergehend dunkle Wolken auf. Der Bergbauer suchte bei einem gemeinsamen Ausflug das Gespräch mit seiner Auserwählten. „Mir ist aufgefallen, dass du oft ein wenig zurückhaltend bist. Ich erkläre dir etwas, da würde ich es schön finden, wenn du auch mal eine Gegenfrage stellst. Wenn einer immer nur erklärt und nie etwas zurückkommt, dann weiß man nie, ob von dir das Interesse fehlt“, gestand der Jungbauer.

Jenny wirkte geschockt und versuchte, ihre schüchterne Art zu erklären: „Denk das bitte nicht, dass ich kein Interesse habe. Ich brauche einfach mehr Zeit, ich verarbeite alles.“ Hannes blieb skeptisch, woraufhin Jenny sich fest an ihn schmiegte: „Komm her, du Depp!“ Das überzeugte schließlich auch den Schafzüchter: „Es wird alles gut!“ Ob dem so ist, wird sich noch zeigen.

André und Julia haben sich ineinander verliebt Bei André und seiner Julia neigte sich die Hofwoche dem Ende entgegen. Beim romantischen Milchtrinken auf einem Heu-Bett, reflektierten die zwei die vergangenen Tage. „Ich muss schon sagen, ich habe mich schon in dich verliebt“, gestand der Milchbauer seiner Herzensdame. „Geht mir genauso“, flüsterte Julia. Besiegelt wurde das Liebesgeständnis mit einem Kuss. „Das war das Schönste, was er mir hätte sagen können“, schwärmte die 29-Jährige hinterher.

Für Dietrich-Max-Helmut brach die Hofwoche mit Susanne an, die extra aus Spanien angereist ist. Während der Kutschfahrt bekam Susanne direkt den ersten Schock. „Wenn du sagst, du gehst bald in Rente, wäre es ganz toll, wenn du zu mir kommst“, offenbarte ihr der Pferdewirt. „Ich habe noch etwas zu tun, ich kann noch nicht gleich in Rente gehen und wir kennen uns ja noch gar nicht so“, wehrte die 61-Jährige ab. Wie es ihr auf der Hofwoche ergeht, dürfen die Zuschauer schon nächste Woche in einer neuen Folge „Bauer sucht Frau“ erfahren.