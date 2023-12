"Ich will zum ESC!": Rea Garvey und Conchita Wurst begleiten Musiker zum ESC

Publikum entscheidet per Telefonvoting

Die sechsteilige Sendung beginnt am 25. Januar, dann stehen die ersten drei Folgen in der ARD-Mediathek zur Verfügung. Die vierte Folge ist am 30. Januar zu sehen. In der fünften Folge (1. Februar) arbeiten die Talente an ihren Songs für den ESC, die bei einer Live-Show am 8. Februar präsentiert werden. Am Ende entscheidet das Publikum per Telefonvoting, wer es in "Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024" geschafft hat.